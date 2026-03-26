L'Udinese continua a lavorare sui campi del Bruseschi ma ciò che fa discutere (al momento) è la Nazionale e la possibile qualificazione al prossimo Mondiale. Non perdiamo un secondo ed ecco le dichiarazioni del direttore di Sportitalia e presidente della Folgore Caratese, Michele Criscitiello. Il suo pensiero su Nicolò Zaniolo e proprio sulla possibile convocazione.
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Italia – Criscitiello: “Zaniolo non deve più vedere la maglia azzurra”
L'Italia continua a lavorare in vista del decisivo spareggio, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro del team
"Le convocazioni devono essere un esempio. Gente come Nicolò Zaniolo e Fagioli non dovrebbe più vedere la maglia della Nazionale". Parole forti che si riferiscono (presumibilmente) a quanto avvenuto nel corso dell'ultimo periodo con il caso scommesse. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Davis piace a tutte, cinque squadre sulle sue tracce <<<
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