Italia – Criscitiello: “Zaniolo non deve più vedere la maglia azzurra”

L'Udinese continua a lavorare sui campi del Bruseschi ma ciò che fa discutere (al momento) è la Nazionale e la possibile qualificazione al prossimo Mondiale. Non perdiamo un secondo ed ecco le dichiarazioni del direttore di Sportitalia e presidente della Folgore Caratese, Michele Criscitiello. Il suo pensiero su Nicolò Zaniolo e proprio sulla possibile convocazione.