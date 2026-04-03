Italia – Parla Buffon dopo le dimissioni: “Decisione necessaria…”

L'Italia continua a lavorare e fare il punto su una profonda e fondamentale innovazione, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli

Il Capo Delegazione degli Azzurri si è ufficialmente dimesso dopo l'ultimo match e la conseguente mancata qualificazione al Mondiale. Una decisione che fa sicuramente riflettere e da il via ad un nuovo e possibile corso. Non perdiamo un secondo e passiamo subito alle dichiarazioni di Gianluigi Buffon. Ecco le parole di uno dei maggiori esponenti dell'Italia nel mondo del calcio.