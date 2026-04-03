Il Capo Delegazione degli Azzurri si è ufficialmente dimesso dopo l'ultimo match e la conseguente mancata qualificazione al Mondiale. Una decisione che fa sicuramente riflettere e da il via ad un nuovo e possibile corso. Non perdiamo un secondo e passiamo subito alle dichiarazioni di Gianluigi Buffon. Ecco le parole di uno dei maggiori esponenti dell'Italia nel mondo del calcio.
mondoudinese news calcio Italia – Parla Buffon dopo le dimissioni: “Decisione necessaria…”
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Italia – Parla Buffon dopo le dimissioni: “Decisione necessaria…”
L'Italia continua a lavorare e fare il punto su una profonda e fondamentale innovazione, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli
"Dimettermi subito dopo la partita contro la Bosnia è stata una necessità, una scelta che veniva dal cuore, spontanea come le lacrime e quel dolore che so di condividere con tutti voi. Mi è stato chiesto di riflettere, ma ho sentito che dovevo farlo subito". Una decisione chiara che da il via ad una nuova pagina per il calcio italiano. Passiamo ai cinque nomi fatti per il dopo Gattuso <<<
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