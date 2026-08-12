Udinese, scelti i numeri di maglia per la nuova stagione: tutte le conferme, le novità e la numerazione completa dei bianconeri.
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In vista del debutto ufficiale, previsto sabato in Coppa Italia contro il Padova, l'Udinese ha definito la numerazione delle maglie per la nuova stagione.
I giocatori rientrati dai prestiti hanno mantenuto il numero indossato in precedenza, con due eccezioni: James Abankwah ha scelto il 14, mentre Enzo Ebosse vestirà il 77.
Tra i nuovi arrivati, Mërgim Vojvoda indosserà il 23, Giorgi Chakvetadze il 30 e Unai Gomez il 46. Confermati anche il 9 per Keinan Davis, il 10 per Nicolò Zaniolo e il 40 per Maduka Okoye.
La numerazione completa
2. Saba GOGLICHIDZE 4. Sandi LOVRIĆ 6. Oier ZARRAGA 7. Idrissa GUEYE 8. Jesper KARLSTRÖM 9. Keinan DAVIS 10. Nicolò ZANIOLO 11. Hassane Kamara — HASSANE K. 13. Nicolò BERTOLA 14. James ABANKWAH 15. Vakoun BAYO 16. Matteo PALMA 18. Adam BUKSA 20. Juan David Arizala — J. ARIZALA 22. Branimir MLACIC 23. Mërgim VOJVODA 24. Jakub PIOTROWSKI 27. Christian KABASELE 28. Oumar SOLET 29. Abdoulaye CAMARA 30. Giorgi CHAKVETADZE 31. Thomas KRISTENSEN 32. Jurgen EKKELENKAMP 38. Lennon MILLER 40. Maduka OKOYE 45. Giulio VINCIATI 46. UNAI GOMEZ 59. Alessandro ZANOLI 77. Enzo EBOSSE 79. David PEJICIC 93. Daniele PADELLI 99. Edoardo PIANA
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