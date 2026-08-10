L’Udinese continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per la propria difesa. Tra i nomi finiti nel mirino del club bianconero c’è anche quello di Juan Jesus, esperto difensore brasiliano classe 1991, attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Napoli.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’Udinese avrebbe già mosso passi concreti, presentando al giocatore una proposta contrattuale. Un'operazione che potrebbe portare in Friuli un elemento di grande esperienza e con una profonda conoscenza del campionato italiano.

L'offerta dell'Udinese per Juan Jesus

Juan Jesus è reduce da cinque stagioni con la maglia del Napoli, società con la quale ha chiuso il proprio rapporto contrattuale al termine della scorsa annata. Il difensore è quindi attualmente libero di scegliere la sua prossima destinazione e l'Udinese avrebbe deciso di inserirsi concretamente nella corsa.

La proposta avanzata dai bianconeri, stando a quanto riferito da Schira, prevede un contratto fino a giugno 2027. Una soluzione che permetterebbe all'Udinese di aggiungere al proprio organico un giocatore abituato alla Serie A e capace di offrire esperienza all'interno del reparto arretrato.

Juan Jesus conosce molto bene il calcio italiano: prima del Napoli ha infatti vestito le maglie di Inter e Roma, costruendo una carriera importante nel nostro campionato. Nel corso degli anni ha inoltre dimostrato una certa duttilità, caratteristica che potrebbe renderlo particolarmente utile nelle rotazioni difensive.

Il difensore deve scegliere

L'interesse dell'Udinese è dunque concreto e la società friulana avrebbe già fatto la propria mossa. Adesso la decisione spetta a Juan Jesus, che dovrà valutare la proposta bianconera e le altre eventuali opportunità che potrebbero arrivare dal mercato.

Per l'Udinese, l'eventuale arrivo del brasiliano rappresenterebbe un'operazione a parametro zero capace di aggiungere esperienza e affidabilità alla rosa. Resta ora da capire se il progetto del club riuscirà a convincere Juan Jesus a proseguire la propria avventura in Serie A proprio a Udine.

I prossimi giorni potrebbero quindi essere decisivi per capire se la trattativa potrà entrare nella fase successiva e trasformare l'offerta bianconera in un accordo definitivo.