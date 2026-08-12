Udinese-Padova, designato Antonio Rapuano per i 32esimi di Coppa Italia: tutti i precedenti del direttore di gara con bianconeri e biancoscudati.
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Sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere la sfida tra Udinese e Padova, valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Il direttore di gara avrà al suo fianco gli assistenti Miniati e Chiavaroli, mentre Ayroldi sarà il quarto uomo. Al VAR è stato designato Pezzuto, con Gariglio nel ruolo di AVAR.
I precedenti
Sono sei le occasioni in cui Rapuano ha diretto l’Udinese, con un bilancio di 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. L’ultimo incrocio risale al 7 marzo, nella spettacolare sfida di campionato contro l’Atalanta terminata 3-3. In Coppa Italia, invece, il precedente è legato al successo per 3-1 contro il Vicenza del 28 ottobre 2020, nel terzo turno della competizione.
Bilancio negativo anche per il Padova, che nei cinque precedenti con Rapuano non è mai riuscito a vincere: tre i pareggi e due le sconfitte raccolte dai biancoscudati.
La squadra arbitrale di Udinese-Padova
ARBITRO Antonio Rapuano – Sezione di Rimini
ASSISTENTI Miniati – Chiavaroli
QUARTO UOMO Ayroldi
VAR Pezzuto
AVAR Gariglio
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