Sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere la sfida tra Udinese e Padova, valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Il direttore di gara avrà al suo fianco gli assistenti Miniati e Chiavaroli, mentre Ayroldi sarà il quarto uomo. Al VAR è stato designato Pezzuto, con Gariglio nel ruolo di AVAR.

I precedenti

Sono sei le occasioni in cui Rapuano ha diretto l’Udinese, con un bilancio di 2 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. L’ultimo incrocio risale al 7 marzo, nella spettacolare sfida di campionato contro l’Atalanta terminata 3-3. In Coppa Italia, invece, il precedente è legato al successo per 3-1 contro il Vicenza del 28 ottobre 2020, nel terzo turno della competizione.

Bilancio negativo anche per il Padova, che nei cinque precedenti con Rapuano non è mai riuscito a vincere: tre i pareggi e due le sconfitte raccolte dai biancoscudati.

La squadra arbitrale di Udinese-Padova

ARBITRO Antonio Rapuano – Sezione di Rimini

ASSISTENTI Miniati – Chiavaroli

QUARTO UOMO Ayroldi

VAR Pezzuto

AVAR Gariglio