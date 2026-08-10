È tempo di fare sul serio in casa Udinese. Dopo settimane di preparazione, amichevoli e sperimentazioni, per i bianconeri è arrivato il momento di scendere in campo per la prima gara ufficiale della nuova stagione. A inaugurare il cammino della squadra di Kosta Runjaic sarà il Padova, avversario nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

La sfida è in programma sabato 15 agosto alle ore 18.30 e si disputerà al Bluenergy Stadium.

Udinese, Runjaic riparte dal 3-4-2-1

Nel corso della preparazione estiva, mister Runjaic ha lavorato su diverse soluzioni, ma il 3-4-2-1 sembra essere diventato uno dei sistemi di riferimento per la squadra. Il tecnico tedesco ha avuto modo di testare il nuovo assetto nelle amichevoli e potrebbe riproporlo anche nel corso della stagione, naturalmente con la possibilità di modificarlo a seconda degli avversari e delle caratteristiche dei giocatori a disposizione.

La sfida contro il Padova rappresenterà quindi un primo banco di prova importante. Non sarà ancora una partita decisiva per gli equilibri della stagione, ma permetterà di capire a che punto è il lavoro dei bianconeri e quali saranno le prime scelte di Runjaic nelle gare che contano.

Udinese-Padova, dove vedere la gara in TV

L’esordio stagionale ufficiale dell’Udinese sarà trasmesso in chiaro. La sfida tra Udinese e Padova, in programma al Bluenergy Stadium sabato 15 agosto alle 18.30, sarà infatti visibile su Italia 1, canale 6 del digitale terrestre.