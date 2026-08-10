L'Udinese continua a lavorare sul mercato in vista della nuova stagione. La società bianconera ha già inserito nuovi elementi nella rosa di Kosta Runjaic, ma la sensazione è che le operazioni non siano ancora concluse.

Gli arrivi di Giorgi Chakvetadze e Unai Gomez hanno portato qualità, duttilità e nuove soluzioni a centrocampo. Due profili giovani e con caratteristiche differenti, sui quali il club friulano punta per aumentare la competitività della squadra.

Occhi su un profilo d'esperienza

La dirigenza continua però a guardarsi intorno e valuta altre opportunità. Tra i nomi accostati ai bianconeri c'è anche Nemanja Gudelj, centrocampista serbo classe 1991 reduce dall'esperienza al Siviglia.

Il giocatore rappresenterebbe un profilo diverso rispetto ai giovani arrivati finora. Esperienza, personalità e conoscenza del calcio internazionale potrebbero infatti garantire maggiore equilibrio al reparto e leadership all'interno dello spogliatoio.

Runjaic, nel frattempo, continua a lavorare con il gruppo in vista dei primi impegni ufficiali. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se arriverà un altro rinforzo.