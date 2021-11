Calciomercato Cagliari, Capozucca mette il turbo: ecco chi vuole prendere

Mazzarri è stato chiamato in causa per risollevare le sorti del Cagliari. Al momento, non è ancora riuscito a fare la differenza ma è evidente che stiamo parlando del nulla. Sono state giocate soltanto 12 delle 38 partite di campionato. La strada è ancora lunga e il tempo è l'unica cosa che non manca al club sardo. Però, è altrettanto evidente che bisognerà sfruttare la prossima sessione invernale di mercato nel migliore dei modi.