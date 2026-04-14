La Lega Serie A sembra essere pronta per confermare quello che sarà il nuovo presidente della FIGC nel corso del prossimo mandato. Gabriele Gravina è oramai un lontano ricordo e proprio per questo motivo bisogna trovare una nuova guida che possa portare la Nazionale ad essere rispettata in tutto il Mondo come è stato per lunghi tratti della sua storia. I club della massima serie hanno trovato la loro nuova guida e salvo grandi colpi di scena sembra essere arrivato il momento di iniziare un nuovo percorso con Giovanni Malagò alla guida. Ecco tutti i dettagli sui club che vorrebbero questa scelta.

Alle porte la decisione finale

Keinan Davis

I team della massima serie del calcio italiano sembrano non avere dubbi. Ad oggi solo due squadre sembrano essere contrarie alla nomina dell'ex persona a capo del CONI con cui ha raggiunto dei grandissimi traguardi come il miglior rendimento sia in un Olimpiade Invernale che in quella estiva. I team che potrebbero opporsi alla nomina sono il Verona di mister Sammarco e i biancocelesti di Maurizio Sarri e Claudio Lotito. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Zaniolo va verso l'addio al mondo bianconero? Macché, l'Udinese è pronto per ipotecarlo. Tutti i dettagli <<<