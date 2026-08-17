Alle spalle la vittoria di misura in Coppa Italia, l’Udinese è già proiettata verso l’esordio in campionato. Contro il Como, però, Kosta Runjaic dovrà fare ancora i conti con una difesa in emergenza.

La cessione di Thomas Kristensen, che non sarà nell’immediato rimpiazzata sul mercato, e la squalifica di Christian Kabasele riducono le alternative nel reparto arretrato. Il difensore belga deve scontare ancora una delle due giornate di stop rimediate per il fallo su Højlund nell’ultima gara dello scorso campionato a Napoli. Il ricorso presentato dall’Udinese non ha portato a una riduzione della squalifica.

Palma e Abankwah verso una nuova conferma

Per questo motivo, contro i lariani potrebbe esserci ancora spazio per il giovane tedesco Palma. Il classe 2008 non ha brillato particolarmente nel primo tempo della sfida di Coppa Italia contro il Padova, quando Lasagna è riuscito in un paio di occasioni a metterlo in difficoltà. Nella ripresa, tuttavia, Palma è apparso più sicuro e convincente, superando nel complesso il test, come sottolineato dallo stesso Runjaic.

Indicazioni positive anche da Abankwah, che resta quindi candidato a completare il terzetto difensivo. L’alternativa è rappresentata dal passaggio alla linea a quattro, con Vojvoda, Palma, Solet e Kamara.

Il mercato bianconero, dunque, potrebbe regalare ancora qualche movimento per mettere a disposizione del tecnico maggiori soluzioni in vista di una stagione appena iniziata.