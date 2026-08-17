La stagione 2026/27 dell'Udinese è iniziata con la vittoria in Coppa Italia contro il Padova. Ora, però, l'attenzione è tutta rivolta al campionato: sabato 22 agosto, alle 18.30, i bianconeri faranno il loro esordio in Serie A al Bluenergy Stadium contro il Como.

Un debutto tutt'altro che semplice per la squadra di Kosta Runjaic, chiamata ad affrontare una delle formazioni più competitive e pericolose dell'intera categoria. Nella scorsa stagione l'Udinese è riuscita a mettere in difficoltà i lariani guidati da Cesc Fabregas, pur senza riuscire a trovare il gol nelle due sfide disputate.

Udinese-Como, dove vedere la partita in TV

Il match del Bluenergy Stadium, in programma sabato 22 agosto alle ore 18.30, sarà trasmesso in diretta su Sky, sul canale Sky Sport Calcio (202), e su DAZN, che detiene i diritti per la trasmissione dell'intero campionato di Serie A.