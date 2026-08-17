Dopo tre stagioni in bianconero, Thomas Kristensen saluta l’Udinese e si prepara a iniziare una nuova avventura con l’Atalanta. Il difensore danese si trasferisce in nerazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto, per un’operazione da circa 22 milioni di euro più 3 di bonus. Per lui contratto fino al 2031.

Prima di lasciare il Friuli, Kristensen ha voluto dedicare un messaggio ai tifosi dell’Udinese attraverso i propri canali social, ripercorrendo i tre anni vissuti con la maglia bianconera e ringraziando tutte le persone che lo hanno accompagnato nel suo percorso.

Il saluto di Kristensen

“È arrivato il momento di salutare Udinese. Tre anni vissuti intensamente, condividendo con i miei compagni e con tutto lo staff emozioni, esperienze, sacrifici e tantissimi momenti, dentro e fuori dal campo. Abbiamo lavorato duro, lottato e dato tutto insieme. Sono queste persone e questi ricordi che porterò con me più di ogni altra cosa. Grazie per aver reso questi tre anni così speciali.

E poi c’è il Friuli. Un posto davvero speciale, con un’identità e un modo di vivere unici. In questi tre anni ho avuto la fortuna di conoscere e apprezzare questa terra e, soprattutto, il popolo friulano. Persone vere, semplici e con un cuore enorme, che mi hanno fatto sentire a casa fin dal primo giorno.

Questo legame resterà sempre qualcosa di speciale per me. Udinese, Udine e il Friuli saranno sempre una parte importante della mia storia e avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Mandi”.

Parole sincere quelle del difensore danese, che chiude così il suo capitolo in bianconero dopo tre stagioni e si appresta ora ad affrontare una nuova sfida con l’Atalanta.