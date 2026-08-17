I riflettori del mercato tornano ad accendersi su Nicolò Zaniolo. Archiviata la querelle contrattuale che aveva attirato l’interesse di alcuni club italiani, il numero 10 bianconero torna al centro delle voci di mercato, questa volta con l’Ajax alla finestra.

Il club olandese è alla ricerca di un rinforzo offensivo dopo la cessione di Mika Godts al Paris Saint-Germain per 55 milioni di euro e avrebbe individuato in Zaniolo uno dei possibili profili per sostituirlo. Secondo quanto riferito da TMW, l’Ajax ha già iniziato a prendere informazioni sull’attaccante bianconero.

L’Udinese punta ancora su Zaniolo

Zaniolo è stato riscattato dall’Udinese a giugno dal Galatasaray per 5 milioni di euro, con il 50% sulla futura rivendita riconosciuto al club turco. Un investimento importante da parte della società friulana, che punta a valorizzare il giocatore e a renderlo una pedina centrale del proprio progetto.

Al momento, però, la posizione dell’Udinese appare chiara: Zaniolo non è considerato sul mercato.

L’interesse dell’Ajax è quindi da monitorare, ma per ora non sembra sufficiente a cambiare i piani dell’Udinese. Per convincere i friulani a privarsi di Zaniolo servirà un’offerta importante.