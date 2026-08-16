L'Udinese ha iniziato la nuova stagione con il piede giusto. La vittoria contro il Padova in Coppa Italia ha permesso alla squadra di Kosta Runjaic di superare il primo ostacolo ufficiale e di regalare subito una soddisfazione ai propri tifosi.

Dopo una preparazione estiva caratterizzata da diversi cambiamenti, il successo rappresenta un'importante iniezione di fiducia in vista dell'esordio in Serie A.

Segnali positivi per Runjaic

Il tecnico può contare su diversi nuovi acquisti e su una rosa che presenta maggiore qualità in alcune zone del campo. Unai Gomez è uno dei volti più interessanti del nuovo corso, mentre anche gli altri innesti stanno progressivamente entrando nei meccanismi della squadra.

La strada, però, è ancora lunga e Runjaic dovrà continuare a lavorare per trovare i giusti equilibri.

Ora testa al campionato

Il prossimo appuntamento sarà ancora più importante. L'Udinese vuole partire forte anche in Serie A e confermare quanto di buono fatto vedere nella passata stagione.

La società, nel frattempo, continuerà a monitorare il mercato. Tra possibili entrate e uscite, il gruppo potrebbe subire ulteriori modifiche prima della chiusura della sessione estiva.