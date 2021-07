Calciomercato Fiorentina – Parte Lirola? Ecco i due possibili sostituti

Il calciomercato della Fiorentina sta prendendo forma. La rivoluzione ha già avuto inizio. Ripercorriamo in due righe quello che è successo in questa sessione estiva.Gattuso si è presentato, ha firmato e poi il suo rapporto con la Fiorentina è finito in men che non si dica. Italiano ha preso il suo posto e adesso la Viola ha finalmente un allenatore. Ribery, Borja Valero (che nel frattempo ha appeso gli scarpini al chiodo) e Caceres non sono stati rinnovati. Nicolas Gonzalez è la nuova ala sinistra della Fiorentina. Vlahovic dovrebbe restare (se CR7 parte allora Allegri lo vorrebbe alla Vecchia Signora che con i soldi risparmiati potrebbe anche permetterselo). Lirola potrebbe partire da un momento all'altro e al suo posto sono due i profili che la dirigenza della Viola starebbe monitorando. Ecco di chi stiamo parlando. Cominciamo dal primo.