Ora è arrivata anche l'ufficialità. Damian Pizarro lascia nuovamente l'Udinese e proseguirà la sua carriera in Cile. Dopo la risoluzione anticipata del prestito al Racing Club di Montevideo, il club bianconero ha definito un nuovo trasferimento temporaneo per l'attaccante classe 2005, che nella prossima stagione vestirà la maglia dell'Audax Italiano.

Un’operazione per far crescere il giocatore

L'operazione è stata ufficializzata nelle scorse ore dall'Udinese: il centravanti cileno si trasferisce con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027. Una scelta condivisa con l'obiettivo di consentire al giovane attaccante di trovare maggiore continuità, accumulare minuti e ritrovare fiducia dopo un'annata complicata.

Arrivato in Friuli come uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano, Pizarro non è ancora riuscito a trovare spazio nel progetto tecnico bianconero. Nelle ultime stagioni il club ha cercato di favorirne la crescita attraverso alcune esperienze lontano da Udine, prima al Le Havre e successivamente al Racing Club di Montevideo. Tuttavia, entrambe le avventure non hanno prodotto i risultati sperati, sia dal punto di vista del minutaggio sia sotto l'aspetto delle prestazioni.

Per questo motivo, la soluzione individuata è quella di un ritorno in patria. All'Audax Italiano, società che seguiva il giocatore da diverse settimane e che ha portato avanti i contatti con l'Udinese fino alla definizione dell'accordo, Pizarro avrà l'opportunità di ritrovare continuità in un campionato che conosce bene e nel quale aveva già messo in mostra il proprio talento prima del trasferimento in Europa.

Il comunicato dell’Udinese

Attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali, il club bianconero ha annunciato il trasferimento del giocatore:

"Udinese Calcio comunica che Damian Pizarro si trasferisce in prestito fino al 30 giugno 2027 all'Audax Italiano, club cileno di prima divisione."