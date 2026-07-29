Le dichiarazioni di Gokhan Inler ai canali ufficiali dell’Udinese: “C’è da migliorare, dobbiamo continuare a lavorare duro”.
ESCLUSIVA - Udinese, parla Inler: “Noi ragioniamo partita per partita”
Al termine della terza gara amichevole pre-stagionale, sfida che ha visto l’Udinese perdere per 1-2 contro lo Shabab Al-Ahli, il responsabile dell'area tecnica dei friulani, Gokhan Inler ha parlato ai canali ufficiali del club friulano:
"Sono settimane di lavoro molto intenso, i ragazzi lo stanno sentendo anche mentalmente. Gli avversari di oggi sono qua da tre settimane, nel primo tempo è uscito un po' di nervosismo. Oggi abbiamo perso, dobbiamo migliorare su tante cose, ma i ragazzi ci stanno provando e dobbiamo continuare a lavorare duro”.
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