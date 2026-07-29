Adam Buska, autore della rete del momentaneo 1-2 dell’Udinese nella gara contro lo Shabab Al-Ahli, al termine della gara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero:

"Non siamo contenti di avere perso, non è mai bello perdere, ma siamo in ritiro, dobbiamo prepararci bene per la stagione. Stiamo provando a giocare un po' diversamente dallo scorso anno, quindi stiamo crescendo, per l'inizio del campionato saremo pronti. Sono contento del gol, voglio continuare cosi. Stiamo lavorando tanto, ma se vuoi essere preparato devi farlo. Questo lavoro sarà molto importante per le partite che avremo fra meno di un mese. Mi piace stare in questo gruppo e giocare con questa maglia, sono contento e non vedo l'ora che inizi la Serie A".