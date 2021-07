Calciomercato Fiorentina – Via Pezzella e/o Milenkovic? Ecco i sostituti

Dopo l'acquisto di Nicolas Gonzalez per 23 milioni di euro, adesso, è arrivato il momento di fare cassa. Servono soldi, soprattutto se si vuole continuare a rinforzare la squadra con il mercato in entrata. Sono diversi, tanti, forse troppi i nomi che sono stati accostati alla Fiorentina. Ma una cosa è certa, senza soldi non si fa nulla. I nomi più caldi in uscita sono quello di Kouamé che potrebbe andare in direzione Belgio, e in particolare quelli di Pezzella e Milenkovic. La difesa della Viola piace a molte squadre del nostro campionato e non solo. Vincenzo Italiano avrà già parlato con la società e nei prossimi giorni dovremmo avere tutto più chiaro. Ecco tutti i nomi dei possibili futuri sostituti.