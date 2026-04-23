La Nazionale italiana di calcio vorrà dire la sua nel corso del prossimo Mondiale, ma non potrà farlo per la terza volta consecutiva. Questa sembrava essere l'ipotesi fino a qualche ora fa visto che nell'ultimo periodo ha parlato uno degli emissari più importanti di Donald Trumpo: Zampolli. L'uomo fidato del presidente degli Stati Uniti d'America ha parlato in maniera chiara e confermato una proposta che avrebbe dell'incredibile. Le parole sono state chiare da parte di Zampolli: "Ho chiesto all'America ed alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia". Una decisione legata anche alla geopolitica attuale, nonostante le conferme da parte di Infantino sulla partecipazione della squadra asiatica.

Affermazioni che lasciano diversi dubbi

Spogliatoio Italia

La possibilità che effettivamente si arrivi ad una chiusura da questo fronte è quasi impossibile. Una scelta che al momento si trova più nell'irrealizzabile che altro. Molto comunque dipenderà dalla nazione che sembra aver scelto di giocare questi Mondiali, soprattutto se dovessero esserci le giuste prevenzioni. Adesso non possiamo fare altro che passare alle ultime che arrivano direttamente dal mercato e più precisamente da Udine. Un assoluto protagonista di quest'annata sembra essere pronto per iniziare una nuova avventura. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul futuro di Arthur Atta. Il Napoli pronto a fare la prima mossa <<<