Il Gazzettino: Pordenone, una vittoria sfiorata

L’apertura de Il Gazzettino con la vittoria mancata per il Pordenone.

La sfida dello Stirpe tra Frosinone e Pordenone, valevole per l’anticipo della prima giornata di ritorno del torneo cadetto, termina con il risultato di parità dopo una gara bella, intensa e ricca di emozioni.

Grazie al 2-2 finale, i ramarri conservano la seconda posizione in classifica, in attesa delle altre partite del weekend.

IN CAMPO Il tecnico neroverde Tesser decide per uno schieramento che vede Barison formare coppia con Camporese al centro di una difesa nella quale Semenzato e De Agostini sono gli altri interpreti.

Burrai opera da riferimento basso di una mediana completata da Misuraca e Pobega. E’ Gavazzi invece ad agire alle spalle della coppia offensiva formata da Strizzolo e Candellone. Il Frosinone si schiera invece con il consueto 3-5-2. Confermati in difesa Ariaudo, Capuano e Brighenti, la vera sorpresa è sulla mediana, dove a debuttare e’ il nuovo acquisto Tabanelli, arrivato da appena due giorni dal Lecce, che completa la mediana insieme a Maiello e Gori. Paganini e Beghetto come sempre esterni rispettivamente di destra e sinistra con in avanti Dionisi e Ciano. (…)