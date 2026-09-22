L’Udinese arriva alla prima sosta per le Nazionali con quattro punti raccolti nelle prime cinque giornate. Un avvio condizionato anche dalle numerose assenze e da un calendario particolarmente impegnativo, con i bianconeri chiamati ora a sfruttare la pausa per ricaricare le energie e preparare la ripartenza.

Al termine dello stop internazionale, la squadra di Kosta Runjaic affronterà il Torino, altra formazione protagonista di un inizio di stagione complicato. Proprio della situazione in casa friulana ha parlato Gokhan Inler dopo l’incontro di Lissone tra il designatore arbitrale Orsato e le società.

Inler, il momento dell’Udinese

Il dirigente bianconero ha sottolineato l’importanza di prepararsi nel modo migliore a ogni partita, soprattutto in una fase della stagione in cui la rosa presenta diversi giocatori nuovi.

“Nel calcio bisogna arrivare preparati al meglio a ogni partita. Ci sono anche giocatori nuovi che devono ancora dimostrare il loro valore e questa pausa può aiutarci, anche per recuperare chi è rimasto fuori”, ha spiegato Inler.

L’obiettivo sarà sfruttare le settimane a disposizione per lavorare sugli aspetti da migliorare e arrivare alla ripresa con maggiore consapevolezza.

Nel mirino c’è il Torino

La prima partita dopo la sosta sarà particolarmente importante per l’Udinese. Di fronte ci sarà il Torino, squadra che Inler considera comunque in grado di esprimere un buon calcio.

“Il Torino è una squadra che gioca bene e noi vogliamo arrivare a quella partita dimostrando di essere pronti”, il messaggio del dirigente.

La pausa rappresenta quindi un momento utile per riorganizzare le idee, recuperare energie e preparare una sfida che potrà segnare la ripartenza dei bianconeri dopo un avvio al di sotto delle aspettative.