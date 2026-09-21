Non soltanto calcio, ma anche attenzione all’ambiente e alla comunità. La sfida tra Udinese e Cagliari del 19 settembre è stata accompagnata da “Play for Sustainability – Tutti in campo per il pianeta”, iniziativa con cui il club friulano ha dedicato una giornata di campionato alla sostenibilità. Il progetto ha coinvolto diversi aspetti dell’organizzazione della partita, dalla mobilità dei tifosi alla gestione dei rifiuti, fino all’accessibilità e alla ristorazione.

Udinese-Cagliari, una giornata speciale per la sostenibilità

L’iniziativa ha segnato l’avvio di un progetto annuale pensato per integrare pratiche sostenibili nelle giornate di gara. L’Udinese ha utilizzato il Manuale UEFA per la Sostenibilità degli Eventi Calcistici come riferimento operativo, con l’obiettivo di sperimentare azioni concrete e raccogliere dati utili a valutare i risultati.

Il programma è stato presentato al Bluenergy Stadium con la partecipazione di rappresentanti di UEFA, Lega Serie A, FIGC e Ministero dell’Ambiente.

Bus, biciclette e pedalata ecologica verso lo stadio

Uno dei temi centrali è stato quello della mobilità sostenibile. Per agevolare gli spostamenti dei tifosi sono stati potenziati alcuni collegamenti in autobus e sono state previste iniziative dedicate a chi ha scelto la bicicletta.

Tra le attività organizzate, una pedalata ecologica con partenza da piazza I Maggio e arrivo nell’area del Bluenergy Stadium e del PalaCarnera. Previsti inoltre parcheggi per le biciclette e una promozione per il bike sharing attraverso l’app Ridemovi.

Riciclo, inclusione e attenzione agli sprechi alimentari

La giornata ha coinvolto anche la gestione dei rifiuti: al termine della partita i tifosi hanno potuto partecipare a un’attività di pulizia dell’area degli spalti insieme ai volontari di Plastic Free.

Sul fronte dell’inclusione, erano previsti volontari per supportare le persone con esigenze specifiche e un servizio di audiodescrizione per i tifosi ipovedenti. Nei punti ristoro, invece, erano disponibili opzioni vegane, vegetariane e senza glutine; il cibo non consumato era destinato alla donazione al Banco Alimentare.

Un progetto destinato a proseguire

“Play for Sustainability” non è stato presentato come un’iniziativa limitata a una singola partita, ma come un percorso da sviluppare negli anni. Il progetto prevede infatti di misurare le attività realizzate, analizzare i risultati e individuare possibili miglioramenti per le successive giornate di gara.

L’appuntamento con il Cagliari ha rappresentato quindi il primo passo di un programma che punta a coinvolgere club, tifosi e territorio, portando il tema della sostenibilità anche all’interno dell’esperienza allo stadio.