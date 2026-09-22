La sconfitta contro il Cagliari ha lasciato l’amaro in bocca all’Udinese, ma a preoccupare è anche la situazione legata a Keinan Davis. L’attaccante inglese è stato costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo per un fastidio alla gamba sinistra. Un problema da monitorare, anche se le prime indicazioni sembrano lasciare spazio a un certo ottimismo.

Davis, c’è fiducia per il recupero

Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, in casa Udinese filtra fiducia sulle condizioni del centravanti. Considerata anche la sua storia recente dal punto di vista fisico, l’inglese avrebbe preferito fermarsi tempestivamente, evitando di rischiare un problema più serio.

La lunga sosta per gli impegni delle Nazionali potrebbe inoltre giocare a favore di Davis. Le prossime settimane permetteranno infatti all’attaccante di recuperare con calma e di puntare a tornare al cento per cento in vista della ripresa del campionato.

Un giocatore importante per Runjaic

Il peso di Davis nelle rotazioni offensive di Kosta Runjaic è evidente anche nei numeri. L’attaccante ha raccolto 1 gol e 3 assist nelle sei partite disputate finora tra campionato e Coppa Italia, confermandosi una delle pedine più importanti del reparto offensivo bianconero.

La sua eventuale assenza prolungata rappresenterebbe quindi un problema per l’Udinese, anche considerando le alternative a disposizione del tecnico.

Gueye l'altra alternativa in attacco

Alle spalle di Davis, infatti, Runjaic può contare soprattutto su Gueye come soluzione offensiva. Per questo motivo il recupero dell’attaccante inglese assume ancora maggiore importanza in vista della ripresa.

Adesso ci sarà tempo per valutare con attenzione il fastidio accusato contro il Cagliari. L'obiettivo è sfruttare la sosta per permettere a Davis di recuperare e presentarsi al prossimo appuntamento dell'Udinese nelle migliori condizioni possibili.