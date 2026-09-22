In casa Udinese è tempo di analisi. Gian Luca Nani, group technical director del club, è intervenuto a Udinese Tonight su TV12 per fare il punto sul momento della squadra e sulle prospettive dopo un avvio caratterizzato da tre sconfitte consecutive. Il dirigente ha invitato a mantenere equilibrio, senza lasciarsi condizionare eccessivamente dal risultato dell’ultima partita.

“Niente drammi, dobbiamo essere razionali”

Nani ha riconosciuto la delusione per la sconfitta, ma ha invitato l’ambiente a non farsi trascinare dal momento negativo. Secondo il dirigente, il Cagliari avrebbe creato poco e l’Udinese avrebbe pagato soprattutto un proprio errore.

“Quando perdi sono sempre deluso, ma bisogna mantenere razionalità e non farsi condizionare né dagli entusiasmi né dalla negatività. Il Cagliari non credo abbia mai calciato in porta e, se giocassimo quella partita altre dieci volte, probabilmente la vinceremmo dieci volte. Ci siamo fatti gol da soli e oggi commentiamo una sconfitta”, ha spiegato Nani.

L’obiettivo resta arrivare a 40 punti

Il dirigente bianconero ha poi parlato dell’obiettivo stagionale, indicando nella quota salvezza il primo traguardo da raggiungere. Nani non ritiene però che l’attuale situazione debba essere accompagnata da allarmismi.

“Il mio obiettivo è arrivare il prima possibile a 40 punti e poi guardare oltre. In questo momento non farei drammi”, ha spiegato il dirigente, ricordando anche come il pareggio con il Como e le sconfitte contro Inter e Cagliari abbiano avuto dinamiche particolari.

Davis, l’infortunio non sembra grave

Tra gli argomenti affrontati c’è stato anche il problema fisico accusato da Keinan Davis contro il Cagliari. Nani ha spiegato che l’attaccante convive da tempo con una certa fragilità fisica, ma le prime indicazioni sul nuovo problema sembrano essere positive.

“Davis convive da tempo con queste problematiche e sappiamo che dobbiamo gestirlo con attenzione, ma quello che gli è successo questa volta non sembra grave”, ha dichiarato Nani.

Nani esalta Davis: “Uno dei migliori nel suo ruolo”

Il group technical director ha dedicato parole importanti anche alle qualità dell’attaccante inglese, sottolineando quanto sia difficile trovare un giocatore con caratteristiche simili all’interno della rosa.

“Per me Davis è uno dei migliori giocatori in Europa nel suo ruolo. Quando sta bene è davvero difficile da fermare e non è semplice trovare un sostituto con le sue caratteristiche”, ha sottolineato Nani.

L’alternativa principale resta Gueye, che può essere impiegato in diverse posizioni del reparto offensivo ma presenta caratteristiche differenti rispetto a Davis. Per l’Udinese, dunque, il recupero dell’inglese durante la sosta rappresenta un tema importante in vista della ripresa del campionato.

Il messaggio alla squadra

Nani ha quindi ribadito la necessità di analizzare gli errori senza trasformare il difficile avvio in un motivo di allarme. L’Udinese avrà ora la pausa per lavorare e preparare la ripartenza, con l’obiettivo di interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive e ritrovare continuità.