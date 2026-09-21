L’avvio di stagione dell’Udinese ha acceso i riflettori su un reparto chiamato a ritrovare compattezza. Dopo il ko contro il Cagliari, la formazione friulana si trova a fare i conti con una serie di risultati negativi e con una fase difensiva che, nelle ultime uscite, non è riuscita a garantire la necessaria continuità.

La pausa per le nazionali rappresenta un’opportunità per Kosta Runjaic: il tecnico potrà analizzare le situazioni che hanno portato ai gol subiti e lavorare sulle distanze tra i reparti, in vista della ripresa del campionato.

Udinese, gli errori individuali pesano

La rete incassata contro il Cagliari ha evidenziato quanto un singolo episodio possa condizionare una partita. I bianconeri hanno pagato a caro prezzo una disattenzione, senza riuscire a evitare la sconfitta davanti al proprio pubblico.

Non si tratta soltanto di valutare il comportamento della linea arretrata. La fase difensiva coinvolge tutta la squadra: dalla pressione degli attaccanti alla copertura del centrocampo, fino alla capacità di mantenere compattezza quando gli avversari avanzano.

Runjaic deve ritrovare compattezza

Il lavoro dello staff tecnico potrà concentrarsi sulla gestione degli spazi e sulla comunicazione tra i giocatori. La squadra ha bisogno di maggiore continuità nell’arco dei novanta minuti, soprattutto nei momenti in cui la partita diventa più complicata.

Le assenze delle ultime settimane hanno inoltre condizionato le scelte e gli equilibri. I possibili recuperi durante la pausa potrebbero ampliare le alternative a disposizione dell’allenatore, anche se le effettive disponibilità andranno valutate nei prossimi giorni.

Il Torino come primo test

Alla ripresa, l’Udinese sarà attesa dalla trasferta contro il Torino. Sarà un’occasione per verificare i progressi compiuti durante la sosta e capire se il gruppo avrà ritrovato maggiore sicurezza.

Per i friulani, la priorità sarà limitare gli errori e ritrovare un’organizzazione capace di sostenere la squadra anche nei momenti di pressione. La solidità difensiva potrà diventare uno dei punti di partenza per provare a rilanciare il proprio cammino in campionato.