Pordenone, Tesser: “Bocalon potrebbe giocare dall’inizio”

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani (inizio alle 15) al Friuli contro il Pescara.

“Ripercussioni dopo Frosinone? Sono situazioni che devono passare velocemente, dobbiamo essere concentrati sulla partita di domani: niente alibi. Di fronte domani avremo una squadra forte: dovremo essere bravi, concentrati, con motivazioni. Dovremo pensare solo noi stessi, non a Frosinone”.

“Quando c’è un cambio di allenatore si spera sempre di dare un segnale: non entro in queste dinamiche, so che troveremo un Pescara con tanta qualità tanta, soprattutto davanti. Hanno tanti valori. Noi dobbiamo pensare esclusivamente alle nostre cose. Gli avversari proveranno ad avere una reazione, non mi sembra una squadra in difficoltà: anche nell’ultima partita non ho visto una formazione dimessa. Ai miei giocatori dico che dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita”.

“Siamo consapevoli di aver fatto una buona partita a Frosinone, ma ogni partita fa storia a sé. Se ci culliamo su quello che abbiamo fatto è un problema: la prossima partita è sempre la più importante”.

“Non conta giocare in casa. Faccio un paragone con lo scorso anno, con le inevitabili differenze: non abbiamo mai perso fuori, abbiamo dato grande continuità esterna. In questa stagione i numeri in casa positivi, speriamo di portarli avanti“.

“Non sono convocabili Ciurria, che si porta avanti un problema fisico dalla partita con la Cremonese, e Zanon, a causa del dente del giudizio per il quale sta prendendo antibiotici. Strizzolo è rimasto fermo due-tre giorni, ma ieri si è allenato regolarmente e ha recuperato bene”.

“Avere scelte è la cosa migliore, c’è sempre stata buona rotazione. A destra rientra Almici, in mezzo i dubbi sono su un interno e il trequartista, davanti lo stesso: Luca sta bene. C’è la possibilità di veder partire Bocalon dal primo. Bisogna tenere conto anche dell’avversario, sono sfumature: devi essere preparato in tutti i casi. Mettere uno o altro cambia le sfumature: verificherò fino in fondo”.

“Bocalon si è integrato bene, va bene per come giochiamo noi, ha qualità e una storia abbastanza lunga. A livello umano, poi, mi sembra molto umile. Pobega lo vedo bene: a Frosinone ha fatto un’ottima partita. E’ al primo anno in B, all’inizio ha fatto una tirata importante, la sosta gli ha fatto bene: abbiamo lavorato bene. tutti, a dire il vero, hanno fatto bene a Frosinone. Gavazzi? Sta facendo un campionato di altissimo livello”.

Massimo Pighin