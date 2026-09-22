L’Udinese ha bisogno di ritrovare certezze e la pausa per le Nazionali può rappresentare un momento importante anche per alcuni singoli. Tra questi c’è Jurgen Ekkelenkamp, elemento che può offrire qualità tra le linee e che rientra nelle possibili soluzioni a disposizione di Kosta Runjaic per la ripartenza.

Dopo un primo blocco di campionato caratterizzato da risultati altalenanti e da diverse assenze, il tecnico avrà tempo per lavorare sugli equilibri della squadra e individuare il modo migliore per sfruttare le caratteristiche dei propri giocatori.

Ekkelenkamp, qualità da ritrovare

Il centrocampista olandese può rappresentare una risorsa importante nella costruzione della manovra offensiva. La sua capacità di inserirsi e di giocare tra le linee permette all'Udinese di avere una soluzione aggiuntiva negli ultimi metri.

In una squadra che ha avuto qualche difficoltà nel trasformare le occasioni in risultati, aumentare la qualità della fase offensiva sarà uno degli aspetti da curare durante la pausa.

Runjaic cerca più alternative

Il tecnico tedesco dovrà valutare come distribuire le responsabilità all'interno del reparto. L'obiettivo sarà trovare il giusto equilibrio tra giocatori più offensivi e interpreti incaricati di garantire maggiore copertura.

La presenza di elementi con caratteristiche differenti permette a Runjaic di cambiare anche l'atteggiamento della squadra durante le partite. La pausa sarà quindi utile per provare soluzioni e arrivare alla ripresa con un piano più definito.

Torino, la prima occasione per ripartire

La trasferta contro il Torino sarà il primo appuntamento dopo la sosta. Una partita nella quale l'Udinese dovrà cercare risposte dopo le tre sconfitte consecutive contro Lazio, Inter e Cagliari.

Per Ekkelenkamp e per gli altri giocatori offensivi sarà anche l'occasione di contribuire a una reazione collettiva. Il lavoro delle prossime settimane dovrà servire a rendere la squadra più equilibrata e, soprattutto, più efficace negli ultimi metri.