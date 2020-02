Pordenone, Tesser recupera Gavazzi e Pobega

Buone notizie per Tesser: il tecnico del Pordenone alla ripresa degli allenamenti fissata per oggi dovrebbe poter contare nuovamente su Gavazzi e Pobega, assenti a Benevento. Come riporta il Messaggero Veneto, i due centrocampisti hanno recuperato dai rispettivi acciacchi (un piccolo problema muscolare per Gavazzi, l’influenza per Pobega) e il tecnico neroverde potrebbe schierarli sabato (inizio alle 15) al Friuli contro il Chievo. Lavorerà a parte, invece, Bindi, che ha saltato la trasferta in Campania per un taglio a un dito della mano che si è procurato a causa di un piccolo incidente domestico. Pobega, intanto, dovrebbe rinnovare sino a giugno 2024 il contratto che lo lega al Milan.