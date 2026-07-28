Il neo arrivato in casa Watford, Iker Bravo, ha parlato ai canali ufficiali del club inglese. L’attaccante spagnolo ha voluto spiegare la scelta di trasferirsi in Inghilterra. Qui sotto le sue parole:

“Da piccolo guardavo la Premier League e conosco il Watford grazie a Gerard Deulofeu e Roberto Pereyra. Deulofeu è un caro amico di famiglia. Mi ha detto che venire qui rappresenta una buona opportunità per imparare e fare più esperienza, perché sono molto giovane e ho bisogno di giocare.

Per me, l’Inghilterra è il miglior Paese in cui giocare a calcio e dove la gente ama di più il calcio. So di poter fare grandi cose. Andando in Germania e in Italia, ho imparato a conoscere altri tipi di calcio e queste esperienze mi daranno il know-how per giocare in Inghilterra. Sono un giocatore più completo grazie a queste esperienze. Posso giocare come 9 o 11, ma la mia posizione preferita è quella di numero 10”.