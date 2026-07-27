La squadra friulana affronterà lo Shabab Al Ahli nel terzo test di questo ritiro estivo. Scopriamo dove sarà possibile seguire i bianconeri.
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L’Udinese si prepara a scendere in campo per la terza amichevole pre-stagionale. Nella giornata di domani, martedì 28 luglio, gli uomini di Runjaic affronteranno lo Shabab Al Ahli, formazione degli Emirati Arabi Uniti. Il calcio d'inizio è fissato per le 17:30 a Neukirchen am Großvenediger, in Austria.
Dove seguire la gara in tv e in streaming
L'amichevole sarà trasmessa in diretta su TV12 e in streaming attraverso i canali ufficiali dell'emittente.
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