Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra Udinese e Napoli. Ecco tutti i dettagli e i voti assegnati al termine dei novanta minuti

Lorenzo Focolari
- Udine
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ESCLUSIVA | Zaniolo ai nostri microfoni! l’intervista completa

Maduka Okoye

Senza colpe sulla rete subita, una stagione positiva ed ora ci si aspetta il grande salto di qualità.

Voto: 6

Thomas Kristensen

Il difensore danese prova a fare la differenza e cerca di mettere una pezza, anche se soffre le giocate di Hojlund.

Voto: 6

Christian Kabasele

Il giocatore più esperto cade in un tranello e termina la sua stagione prima del dovuto.

Voto: 4,5

Jordan Zemura

Buona prova da parte dell’esterno dello Zimbabwe. Sta rientrando il prima possibile ed ora c’è da capire quello che sarà il suo futuro.

Voto: 6

Jakub Piotrowski

Una partita opaca in una stagione decisamente opaca. Occorreva fare di più e provare a mettere a referto un vero e proprio salto di qualità.

Voto: 5,5

Jesper Karlstrom

Il mediano svedese ha iniziato a calare d’intensità nel corso delle ultime sfide. Resta un giocatore fondamentale, speriamo in un’altra stagione di primissimo livello.

SSC Napoli v Udinese Calcio - Serie A

Voto: 6

Kingsley Ehizibue

Dopo un mese di Aprile clamoroso, un vero e proprio passo indietro in questo finale di annata. Resta un profilo tutto da scoprire, soprattutto in ottica futura.

Voto: 5,5

Lennon Miller

Lo scozzese non offre una delle sue migliori prove, termina una stagione di conoscenza con la massima serie. Il salto di qualità adesso è dovuto.

Voto: 6,5

Arthur Atta

Un periodo in calando dopo una stagione nettamente positiva. C’è da capire quale sarà il suo futuro, una stagione all’Udinese potrebbe essere proprio quello che serve.

Voto: 6

Keinan Davis

Il bomber si è ammainato nelle ultime due partite, oggi ha sofferto la marcatura avversaria.

Voto: 6

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