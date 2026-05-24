Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra Udinese e Napoli. Ecco tutti i dettagli e i voti assegnati al termine dei novanta minuti
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Maduka Okoye
Senza colpe sulla rete subita, una stagione positiva ed ora ci si aspetta il grande salto di qualità.
Voto: 6
Thomas Kristensen
Il difensore danese prova a fare la differenza e cerca di mettere una pezza, anche se soffre le giocate di Hojlund.
Voto: 6
Christian Kabasele
Il giocatore più esperto cade in un tranello e termina la sua stagione prima del dovuto.
Voto: 4,5
Jordan Zemura
Buona prova da parte dell’esterno dello Zimbabwe. Sta rientrando il prima possibile ed ora c’è da capire quello che sarà il suo futuro.
Voto: 6
Jakub Piotrowski
Una partita opaca in una stagione decisamente opaca. Occorreva fare di più e provare a mettere a referto un vero e proprio salto di qualità.
Voto: 5,5
Jesper Karlstrom
Il mediano svedese ha iniziato a calare d’intensità nel corso delle ultime sfide. Resta un giocatore fondamentale, speriamo in un’altra stagione di primissimo livello.
Voto: 6
Kingsley Ehizibue
Dopo un mese di Aprile clamoroso, un vero e proprio passo indietro in questo finale di annata. Resta un profilo tutto da scoprire, soprattutto in ottica futura.
Voto: 5,5
Lennon Miller
Lo scozzese non offre una delle sue migliori prove, termina una stagione di conoscenza con la massima serie. Il salto di qualità adesso è dovuto.
Voto: 6,5
Arthur Atta
Un periodo in calando dopo una stagione nettamente positiva. C’è da capire quale sarà il suo futuro, una stagione all’Udinese potrebbe essere proprio quello che serve.
Voto: 6
Keinan Davis
Il bomber si è ammainato nelle ultime due partite, oggi ha sofferto la marcatura avversaria.
Voto: 6
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