Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra l’Udinese e il Como. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e la Moviola di una sfida decisamente interessante. Passiamo alla Moviola del primo e del secondo tempo.

Il secondo tempo

63’ - Condotta violenta da parte di Christian Kabasele e scelta chiara da parte del direttore di gara che assegna il cartellino rosso dopo revisione al Var. Decisione corretta che pregiudica il finale di gara del match dei bianconeri.