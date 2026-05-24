L’Udinese ed il Napoli si sono dati appuntamento allo stadio Diego Armando Maradona per concludere il campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e le dichiarazioni di Lennon Miller nel prepartita. Passiamo alle parole del talento scozzese che fa il punto verso la conclusione della sua prima esperienza nella massima serie del calcio italiano.

Le parole di Lennon Miller

“La Serie A è di grande livello, sono migliorato gara dopo gara e il prossimo anno andrò ancora più forte”. Parole che fanno capire quanto lo scozzese voglia fare tutto tranne che la meteora in questo campionato.