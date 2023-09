Mercato Udinese – Arriva la firma di Pereyra? / Ecco quello che devi sapere

Il calciatore è pronto per la terza avventura in bianconero. Ecco tutto quello che devi sapere sul ritorno in squadra del centrocampista

Firma e visite mediche

Domani è il giorno del Pereyra-Ter. Il calciatore in mattinata farà le visite mediche e il primo pomeriggio sarà in sede per la firma. In questo modo ci sarà anche il tempo per partecipare al primo allenamento con i suoi "nuovi" compagni.