L'Atalanta fa sul serio per Thomas Kristensen. Il difensore centrale dell'Udinese è infatti uno dei principali obiettivi della società nerazzurra per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Maurizio Sarri.

Dopo una prima proposta esplorativa, giudicata insufficiente dall'Udinese, l'Atalanta avrebbe deciso di alzare la posta, arrivando a mettere sul piatto 15 milioni di euro più bonus, con la possibilità di raggiungere complessivamente quota 20 milioni.

Atalanta-Kristensen, la nuova offerta non basta

Un'offerta importante, ma ancora non sufficiente per convincere la famiglia Pozzo. L'Udinese, infatti, continua a valutare Kristensen tra i 20 e i 25 milioni di euro, forte anche dell'interesse di diversi club nei confronti del difensore danese.

La distanza tra domanda e offerta non appare incolmabile, ma la posizione della società bianconera è chiara: Kristensen non è sul mercato a qualsiasi condizione. Per lasciarlo partire in questa sessione servirà una proposta considerata realmente irrinunciabile.

Un concetto ribadito anche recentemente dal direttore generale dell'Udinese, Franco Collavino, che ha sottolineato come, al momento, in sede non sia ancora arrivata un'offerta di tale entità.

Kristensen, un pupillo di Giuntoli

Il classe 2002, del resto, non è una scoperta recente. Le sue prestazioni con la maglia dell'Udinese hanno attirato da tempo l'attenzione di diversi osservatori di primo livello.

Tra i suoi estimatori c'è stato anche Cristiano Giuntoli, che durante la sua esperienza alla Juventus aveva inserito il difensore danese tra i profili monitorati dal club bianconero.

Ora è l'Atalanta a provare a fare sul serio. I nerazzurri hanno già compiuto un passo in avanti rispetto alla prima proposta, ma per convincere l'Udinese servirà probabilmente un ulteriore sforzo economico.

Udinese, la posizione su Kristensen è chiara

I prossimi giorni saranno decisivi. L'Atalanta dovrà decidere se avvicinarsi ulteriormente alla valutazione dei Pozzo oppure cambiare obiettivo.

A Udine, intanto, la linea resta chiara: Kristensen può partire soltanto davanti a un'offerta irrinunciabile. Il difensore danese resta dunque al centro delle strategie dell'Udinese, mentre il pressing dell'Atalanta è destinato a proseguire.