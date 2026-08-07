La presentazione della nuova maglia Away dell'Udinese è stata anche l'occasione per ascoltare le parole di alcuni protagonisti della prossima stagione bianconera. A Grado, in occasione dell'evento dedicato alla nuova divisa firmata Macron, hanno preso la parola il tecnico Kosta Runjaic e alcuni giocatori della rosa friulana.

Runjaic: "La cosa più importante sarà vincere contro il Padova"

"In passato ho trascorso spesso alcuni giorni con la mia famiglia a Grado. È una località magnifica".

Poi il focus si è spostato sulla squadra e sul lavoro svolto durante la preparazione estiva:

"Abbiamo sostenuto una preparazione intensa. È vero, abbiamo perso alcune partite, ma la cosa più importante sarà vincere contro il Padova, nella prima gara ufficiale della stagione".

Padelli: "Grado è casa mia, vogliamo partire bene"

Daniele Padelli ha sottolineato il suo forte legame con il territorio:

"Grado è casa mia, vengo spesso qui in estate".

Il portiere bianconero ha poi parlato della condizione della squadra in vista dei prossimi impegni:

"Credo che siamo pronti a fare bella figura anche nel triangolare con Barcellona e Nottingham Forest, anche se il vero obiettivo resta superare il turno in Coppa Italia contro il Padova".

Kabasele: "Voglio conquistare un posto da titolare"

Anche Christian Kabasele ha fatto il punto sul lavoro della squadra e sulle sue ambizioni personali:

"Stiamo lavorando sodo e il mio obiettivo è far parte dell'undici titolare. Ma tutti noi vogliamo convincere il mister".

L'Udinese si prepara dunque agli ultimi giorni di avvicinamento alla prima sfida ufficiale. Il match contro il Padova in Coppa Italia rappresenterà il primo vero banco di prova per una squadra chiamata a confermare i progressi mostrati durante la preparazione.