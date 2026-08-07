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L'Udinese Calcio ha presentato ufficialmente la nuova Away Kit 2026/27, realizzata in collaborazione con Macron. La nuova divisa da trasferta rappresenta un ulteriore capitolo del percorso iniziato nella stagione 2018/19, un progetto che negli anni ha unito innovazione tecnica, ricerca estetica e valorizzazione dell'identità bianconera.

La presentazione si è svolta presso lo stabilimento Isola d'Oro di Grado, in un evento organizzato in partnership con la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG. Una location scelta per sottolineare il forte legame tra il club e il territorio, elemento centrale anche nella nuova maglia.

Un kit ispirato ai colori del Friuli

La nuova divisa da trasferta si caratterizza per una raffinata tonalità blu navy, accompagnata da dettagli gialli e argento, colori che richiamano la tradizione del Friuli e la storia dell'Udinese.

Il design si ispira alle forme della natura friulana, dalle montagne fino al mare Adriatico, con una grafica geometrica realizzata in stampa sublimatica che attraversa il fronte e il retro della maglia. Un richiamo al territorio che viene reinterpretato in chiave moderna, mantenendo un equilibrio tra memoria sportiva e innovazione.

A completare lo stile del capo troviamo il collo a V con bordi argento e gialli, oltre ai profili laterali rifiniti con piping negli stessi colori, capaci di dare maggiore profondità ed eleganza alla divisa.

Tecnologia e sostenibilità firmate Macron

Dal punto di vista tecnico, la maglia è realizzata con il tessuto Eco Everton, appartenente alla linea Eco Fabrics di Macron e composto al 100% da poliestere riciclato post-consumer.

La particolare lavorazione richiama l'estetica delle divise degli anni Novanta, periodo nel quale l'Udinese ha indossato storiche maglie da trasferta blu, riproponendo quel fascino in una versione contemporanea.

La vestibilità Slim Fit, insieme agli inserti in Eco Mesh James presenti sul pannello posteriore, garantisce leggerezza, traspirabilità e libertà di movimento durante l'attività agonistica.

I simboli dell'Udinese e del Friuli sulla maglia

Sul petto trovano spazio il Macron Hero in argento e lo stemma dell'Udinese Calcio sul lato cuore. Nel retrocollo esterno compare invece l'aquila patriarcale, simbolo storico del Friuli e richiamo alle radici del territorio.

Anche il backneck riprende gli elementi identitari del club: un'etichetta nera con dettagli oro ospita lo stemma bianconero, la scritta "I PRIMI BIANCONERI D'ITALIA", il logo Macron e la dicitura "Designed in Bologna", a testimonianza del lavoro svolto dal Macron Campus nella progettazione dei prodotti.

Pantaloncini e calzettoni completano il nuovo look

Il completo da trasferta viene completato da pantaloncini blu navy con coulisse gialla e calzettoni coordinati.

Sui calzettoni sono presenti la scritta "UDINESE 1896" e il Macron Hero in giallo, mentre sul retro del polpaccio trovano spazio tre triangoli rovesciati nei colori giallo-argento-giallo, riprendendo il linguaggio grafico della maglia.

Il nuovo Away Kit 2026/27 e l'intera collezione Macron dedicata all'Udinese sono disponibili presso il Macron Sports Hub del Bluenergy Stadium, nello store online ufficiale del club e nella sezione dedicata su macron.com.