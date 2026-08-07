Si avvicina l'esordio stagionale dell'Udinese in Coppa Italia. I bianconeri scenderanno in campo venerdì 15 agosto alle ore 18:30 al Bluenergy Stadium per affrontare il Padova nei trentaduesimi di finale della competizione.

In vista della sfida, il club friulano ha comunicato l'apertura della vendita dei biglietti. I tagliandi sono disponibili online, presso le rivendite autorizzate e all'Infopoint della Curva Nord. Nel giorno della gara saranno inoltre aperte le biglietterie del Bluenergy Stadium dalle ore 10:00 fino al calcio d'inizio.

L'Udinese ricorda ai propri tifosi di acquistare i biglietti esclusivamente attraverso i canali ufficiali, invitando a non utilizzare piattaforme non autorizzate. Per l'occasione saranno aperti soltanto i settori di Tribuna Laterale, Tribuna Centrale, Vip Club e Settore Ospiti.

I prezzi dei biglietti

Di seguito le tariffe comunicate dal club:

Tribuna Laterale Nord/Sud: 15 euro

Tribuna Centrale Nord/Sud: 15 euro

Vip Club: 50 euro

Settore Ospiti: 15 euro

Persone con disabilità: 5 euro (accompagnatore 5 euro)

Settore ospiti e cambio nominativo

Su indicazione delle autorità competenti, i residenti nella provincia di Padova potranno acquistare i biglietti esclusivamente nel Settore Ospiti e soltanto se in possesso della tessera di fidelizzazione del Padova Calcio.

Il club ha inoltre comunicato che sarà attivo il servizio di cambio utilizzatore per tutti i biglietti, con l'unica eccezione del Settore Ospiti.

L'Udinese invita infine tutti i tifosi a raggiungere lo stadio già muniti di biglietto, così da agevolare l'accesso all'impianto ed evitare code a ridosso dell'inizio della partita.