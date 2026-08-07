Durante la presentazione della seconda maglia dell’Udinese, il direttore generale bianconero Franco Collavino è intervenuto ai microfoni di Telefriuli facendo il punto sul mercato, sulle condizioni della squadra e sugli obiettivi stagionali.

Uno dei temi principali riguarda il futuro di due difensori molto richiesti: Oumar Solet e Thomas Kristensen. Entrambi hanno attirato l’attenzione di diversi club, ma al momento la società friulana non ha ricevuto proposte tali da cambiare i propri piani.

“Si parla sempre di loro, anche fuori dal periodo di mercato. Molte squadre si interessano a questi giocatori e sarà così fino all’ultimo giorno. Al momento, però, non sono arrivate offerte irrinunciabili che ci facciano cambiare idea”, ha spiegato Collavino.

Il dirigente bianconero ha poi commentato anche le voci su un possibile interesse dell’Atalanta per Kristensen: “Lui e Solet hanno tanti estimatori, ma le operazioni in uscita si fanno solo davanti a offerte importanti per il club. È successo con Atta, mentre non è accaduto con altri giocatori e non accadrà se non arriveranno proposte di quel tipo. Se dovessero restare, saremo felici di continuare il percorso iniziato e di consolidare il lavoro tecnico portato avanti con l’allenatore”.

Capitolo portiere: Okoye ai box, Selvik resta un’ipotesi lontana

Collavino ha parlato anche della situazione tra i pali, dopo l’infortunio che terrà fuori Maduka Okoye per alcune settimane.

“Non c’è un problema portiere, c’è una situazione contingente legata all’infortunio di Okoye. Sta lavorando intensamente per recuperare nel minor tempo possibile e stiamo facendo il massimo con lo staff medico per accompagnare il suo rientro”.

Sul possibile arrivo di Egil Selvik, il direttore generale ha frenato: “Non credo sia un’opzione concretamente realizzabile in questo momento. Vedremo quali opportunità si presenteranno sul mercato. Ci sono tante trattative e tanti interessi, ma è inutile anticipare situazioni che non sono ancora definite”.

“Le sconfitte servono per capire dove migliorare”

L’Udinese è ancora alla ricerca della prima vittoria nelle amichevoli estive, ma Collavino non mostra preoccupazione.

“Stiamo lavorando e siamo nel pieno del percorso. Abbiamo affrontato avversari di livello e fatto un buon lavoro finora. Perdere non fa mai piacere, ma preferiamo che siano queste le partite in cui emergono gli aspetti sui quali dobbiamo migliorare”.

Coppa Italia

Tra gli obiettivi della stagione c’è anche la Coppa Italia, competizione che l’Udinese vuole affrontare con ambizione.

“È un trofeo che un club come il nostro avrebbe piacere di poter sollevare un giorno. Ogni volta che si parte dai trentaduesimi si comincia con il sogno di arrivare fino in fondo, magari giocare una finale e provare a vincerla. Nella nostra storia ci siamo andati vicini un paio di volte e sarebbe bello raggiungere questo traguardo”.