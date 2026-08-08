Hassane Kamara ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del triangolare che vedrà l'Udinese affrontare Barcellona e Nottingham Forest. Un appuntamento importante per i bianconeri, utile per misurarsi contro avversari di livello internazionale e valutare i progressi della squadra in vista dell'inizio della stagione.

Kamara: “Bello affrontare squadre di questo livello”

“È bello affrontare questo tipo di squadre, è un modo per vedere dove siamo e come siamo come squadra”.

Il difensore bianconero ha poi fatto il punto sulla condizione fisica della squadra: “In generale sì, stiamo lavorando per trovare la forma. Siamo tanti giocatori e dobbiamo essere pronti tutti. Domani sarà l'ultima partita del precampionato, saremo più in forma e potremo dare di più”.

“A Udine mi sento a casa”

Kamara ha parlato anche del suo rapporto con l'ambiente friulano: “Sì, mi sento a casa. Sto bene con tutti e questa è una bella cosa. Questo torneo rappresenta una bella vetrina per tutti”.

Il ruolo di leader

A 32 anni, Kamara sente anche la responsabilità di essere un punto di riferimento per il gruppo: “Per forza, ho 32 anni... Devo esserlo, per aiutare la squadra e i miei compagni. È importante restituire la fiducia che ho ricevuto dalla società e dal mister”.

Kamara su Zaniolo: “Ha fatto una bellissima scelta”

Il terzino ha poi parlato di Nicolò Zaniolo e della sua permanenza in bianconero: “Secondo me ha fatto una bellissima scelta. Prima di arrivare all'Udinese aveva passato momenti difficili, aveva bisogno di stabilità e il rinnovo gliela permetterà. Spero che continui come l'anno scorso, farà bene”.