Mercato Udinese | Balzaretti pensa a Leris: è sfida al Monza per l’algerino

Mehdi Leris, centrocampista della Sampdoria, è un giocatore duttile, capace di giocare sia come esterno d'attacco, sia come interno di centrocampo. Qualità che gli sono valse le attenzioni di vari club di Serie A, su tutti il Monza. Il club blucerchiato ha atteso fino a oggi i brianzoli: si ragiona solo sulla base di una cessione a titolo definitivo. Leris difficilmente partirà con altre formule poco utili a sbloccare l’indice di liquidità della Samp e favorire altri investimenti, inoltre è già un valido rinforzo in Serie B, al di là dell’ingaggio sopra la media. Nelle ultime ore però, si sarebbe aggiunto alla lista dei pretendenti anche l’Udinese. Balzaretti ha individuato in Leris un jolly utile alla causa di Sottil, viste anche le difficoltà di ambientamento di Kamara, apparso spaesato nelle ultime amichevoli. Un'idea che può trasformarsi in qualcosa di più nei prossimi giorni. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul club e sul mercato in entrata e in uscita. La cessione di Scamacca all'Atalanta apre un nuovo spiraglio per Beto. I neroazzurri potrebbero chiudere il colpo <<<