Adam Buksa è vicino a lasciare l’Udinese dopo una sola stagione. L’attaccante polacco dovrebbe trasferirsi al Maiorca in prestito con diritto di riscatto.
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L’avventura di Adam Buksa con la maglia dell’Udinese sembra ormai arrivata al capolinea dopo appena una stagione. L’attaccante polacco, fortemente voluto la scorsa estate da Kosta Runjaic, è infatti vicino a lasciare il Friuli per cercare maggiore spazio.
Il suo futuro dovrebbe essere in Spagna. Salvo imprevisti, Buksa è pronto a trasferirsi al Maiorca, con la trattativa tra i due club che sarebbe ormai in via di definizione.
Una stagione tra gol e problemi fisici
Buksa dovrebbe salutare l’Udinese dopo aver collezionato 25 presenze e segnato tre reti. Gol arrivati nelle vittorie contro Lecce, Fiorentina e Cagliari, contribuendo così ai successi della formazione bianconera.
La sua non è stata però una stagione semplice. L’attaccante ha dovuto fare i conti con una condizione fisica non sempre ottimale, condizionata soprattutto da alcuni problemi al polpaccio.
A incidere sul suo spazio in campo è stata anche la forte concorrenza nel reparto offensivo, con la presenza di due punti di riferimento come Zaniolo e Davis.
Poco spazio nell’Udinese del futuro
Anche in vista della prossima stagione, Buksa avrebbe rischiato di partire nuovamente indietro nelle gerarchie. L’attacco bianconero dovrebbe infatti ruotare attorno a Zaniolo e Davis, con Ekkelenkamp pronto a rappresentare un’altra soluzione offensiva.
Per questo motivo, il polacco avrebbe preferito valutare una nuova esperienza che gli permetta di trovare maggiore continuità e spazio.
Buksa vicino al Maiorca
La destinazione dovrebbe essere il Maiorca, squadra di Liga 2. L’operazione sarebbe ormai vicina alla definizione e dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del club spagnolo.
L’ufficialità potrebbe arrivare a breve. Intanto, il possibile addio di Buksa rappresenta già un segnale importante per il mercato dell’Udinese, con il reparto offensivo che continua a prendere forma in vista della nuova stagione.
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