Sarà Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco a dirigere la sfida tra Udinese e Como, valida per la prima giornata di campionato. Il direttore di gara sarà assistito da Mondin e Laudato, mentre Chiffi ricoprirà il ruolo di quarto uomo.

In sala VAR ci sarà invece Camplone, affiancato da Rutella in qualità di assistente. Una designazione che porta con sé anche alcuni precedenti interessanti con le due squadre.

Il dato curioso con il Como

Arena ha diretto finora il Como in sette occasioni e il bilancio sorride completamente ai lariani: sette vittorie in altrettante partite. Tra queste c'è anche una gara disputata proprio contro la formazione bianconera.

Il precedente risale al 3 gennaio 2026, quando il Como si impose per 1-0 al Sinigaglia grazie alla rete realizzata da Da Cunha. Un successo che rappresenta uno dei sette risultati positivi ottenuti dai lariani con Arena alla direzione di gara.

I precedenti con i bianconeri

Per l'Udinese, invece, Arena ha diretto due incontri. Oltre alla trasferta di Como dello scorso gennaio, il fischietto della sezione di Torre del Greco aveva arbitrato anche la gara casalinga contro il Cagliari del 5 ottobre 2025, terminata con il risultato di 1-1.

Sabato arriverà dunque un nuovo incrocio tra l'Udinese e Arena, chiamato a dirigere una delle prime sfide più attese della nuova stagione.