L'assenza di Abdoulaye Camara alla presentazione della squadra al Parco Moretti non è passata inosservata. Il centrocampista non ha preso parte alla serata insieme ai compagni, ma il motivo era legato alle ultime operazioni di mercato che lo riguardano.

Il giocatore era infatti giustificato dal club per definire il proprio trasferimento in Olanda, dove è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia dell'Ajax.

Camara passa all'Ajax in prestito

L'operazione tra i due club si è concretizzata sulla base di un trasferimento in prestito. L'Ajax ha trovato l'accordo per accogliere Camara e si è assicurato anche un'opzione legata al futuro del centrocampista.

Nel dettaglio, il club olandese avrà un'opzione di semi-acquisto obbligatoria fissata a 15 milioni di euro. Una cifra importante che potrebbe quindi trasformare il trasferimento in una cessione a titolo definitivo.

L'assenza al Parco Moretti e il futuro del centrocampista

La trattativa spiega dunque l'assenza di Camara dalla presentazione ufficiale, dove il resto della squadra ha incontrato i tifosi al Parco Moretti. Il centrocampista si è concentrato sugli ultimi dettagli dell'operazione che lo porterà all'Ajax.

Per il giocatore è pronta una nuova esperienza in un campionato diverso e in uno dei club più prestigiosi del calcio olandese. L'operazione potrebbe garantire un importante ritorno economico al club bianconero qualora dovessero verificarsi le condizioni previste dall'accordo per il futuro trasferimento.