“Portaci in Europa”. È stata questa una delle richieste più sentite dei tifosi durante la presentazione della nuova squadra. Kosta Runjaic ha accolto con piacere l'entusiasmo del pubblico, ma nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha voluto riportare tutti con i piedi per terra.

Il tecnico tedesco, alla sua terza stagione alla guida dei bianconeri, non vuole spegnere i sogni dei tifosi. Allo stesso tempo, però, conosce bene le difficoltà del campionato e sa che per migliorare servirà prima consolidare quanto costruito.

Runjaic: “I tifosi devono sognare, io devo essere realista”

Il tecnico ha spiegato il suo punto di vista, distinguendo il ruolo dei tifosi da quello dell'allenatore: “I tifosi hanno bisogno di poter sognare. Molti di loro si innamorano del calcio proprio perché desiderano qualcosa che permetta loro di sognare. D'altra parte, un allenatore che sogna troppo rischia di perdere il lavoro”.

Runjaic ha quindi ribadito la necessità di affrontare la stagione con realismo: “Il mio lavoro è essere realista: mi definirei una persona con i piedi ben piantati per terra. E se guardiamo i fatti realisticamente, dobbiamo prima raggiungere lo stesso livello della scorsa stagione e consolidare la nostra posizione prima di guardare avanti”.

Da Zaniolo a Davis: le situazioni dei singoli

Runjaic è stato scelto anche per portare nuove idee sotto l'aspetto tecnico e per lavorare sulla crescita dei giovani talenti. Tra i giocatori sui quali sarà chiamato a intervenire c'è Nicolò Zaniolo, per il quale il tecnico indica una strada precisa.

“Deve migliorare nell'aspetto della gestione delle situazioni difficili in campo”.

Diverso il discorso per Keinan Davis, che secondo Runjaic ha già compiuto importanti passi avanti: “Ha già acquisito molta più continuità: per lui rimanere senza infortuni è fondamentale”.

Ekkelenkamp, Palma e il futuro dei giovani

Il tecnico ha parlato anche di Jurgen Ekkelenkamp, mostrando grande fiducia nelle potenzialità del centrocampista: “Sono convinto che non abbiamo ancora visto il meglio di lui”.

Spazio poi a Matteo Palma. Con la partenza di Kristensen si è liberata una possibilità importante al centro della difesa e il giovane bianconero potrebbe trovare sempre più spazio: “Ha potenziale, ora sta a lui cogliere questa opportunità”.

“Qui mi sento davvero a casa”

Nel corso dell'intervista, Runjaic ha parlato anche del suo rapporto con Udine e con il Friuli, sottolineando quanto si sia ambientato in questi anni.

“Per me Udine e il Friuli sono molto più che il luogo in cui lavoro. Qui mi sento davvero a casa. Mi piacciono le persone e lo stile di vita”.