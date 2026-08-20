Leonardo Buta lascia definitivamente il club bianconero e si trasferisce al Red Star FC. Ufficializzata la nuova operazione di mercato in uscita.
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Si chiude l'avventura in Friuli di Leonardo Buta. Il club bianconero ha ufficializzato nel pomeriggio di ieri la cessione del calciatore portoghese, che proseguirà la propria carriera nel calcio francese.
Per Buta è pronta una nuova esperienza con la maglia del Red Star FC, società che lo ha acquistato a titolo definitivo.
Ufficiale la cessione al Red Star FC
L'operazione è stata definita e resa ufficiale dalla società. Il portoghese lascia dunque il club a titolo definitivo, ponendo fine alla sua esperienza in bianconero.
Il Red Star FC ha deciso di puntare su Buta per rinforzare la propria rosa, offrendo al giocatore l'opportunità di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.
Mercato, un'altra operazione in uscita
La partenza di Buta rappresenta una nuova uscita nel mercato bianconero. La società continua così il proprio lavoro anche sul fronte delle cessioni, sistemando la rosa in vista della stagione appena iniziata.
Ora il calciatore portoghese è pronto a mettersi a disposizione della sua nuova squadra e ad affrontare la prossima sfida della sua carriera in Francia.
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