Nicolò Zaniolo si prepara a festeggiare un traguardo importante: sabato il numero dieci dell’Udinese raggiungerà quota 150 presenze in Serie A.
ESCLUSIVA | Zaniolo ai nostri microfoni! l’intervista completa
Sarà una partita speciale quella di sabato per Nicolò Zaniolo. Il numero dieci dell’Udinese si prepara infatti a iniziare la nuova stagione raggiungendo un traguardo personale molto importante: la 150ª presenza in Serie A.
Un dato significativo per il giocatore bianconero, che negli anni ha costruito il proprio percorso nel massimo campionato italiano vestendo diverse maglie. A ricordarlo oggi è Il Gazzettino, ripercorrendo le tappe della carriera di Zaniolo in Serie A.
Zaniolo verso le 150 presenze in Serie A
Come riportato dal quotidiano, Zaniolo ha collezionato inizialmente 94 presenze con la Roma. A queste si aggiungono le 14 partite disputate con l’Atalanta, le nove con la Fiorentina e le 32 presenze raccolte con l’Udinese nello scorso campionato.
Il totale porta così il numero dieci bianconero a quota 149 apparizioni in Serie A. Sabato, dunque, potrebbe arrivare la 150ª presenza, un traguardo che renderebbe ancora più particolare l’inizio della nuova stagione.
Venti gol e la voglia di aumentare il bottino
Nel corso delle sue 149 presenze nel massimo campionato, Zaniolo ha realizzato complessivamente 20 gol. Un bottino che, secondo quanto sottolineato da Il Gazzettino, l’ex giocatore del Galatasaray vuole incrementare al più presto.
L’obiettivo del numero dieci sarà quello di aumentare il proprio contributo realizzativo già nel corso della nuova stagione. Dopo l’esperienza dello scorso anno con la maglia dell’Udinese, Zaniolo vuole partire con il piede giusto e trasformare questo importante traguardo personale in un nuovo punto di partenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA