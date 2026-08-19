Nella giornata di ieri, lo storico Parco Moretti ha ospitato l'attesa presentazione della nuova stagione. Una serata speciale che ha visto salire sul palco tutta la Prima Squadra, insieme alla società, ma con spazio anche ai giovani della Primavera.

La formazione bianconera ha ricevuto applausi e incoraggiamenti dai tanti tifosi presenti, pronti a sostenere anche i ragazzi in vista di un'annata che si preannuncia particolarmente importante. A prendere la parola è stato anche Julio Gutierrez, confermato alla guida della Primavera e pronto a iniziare una nuova stagione con grande entusiasmo.

Gutierrez confermato alla guida della Primavera

Quello che sta per iniziare sarà un anno speciale per tutto l'ambiente, con i 130 anni di storia bianconera da celebrare. Anche la Primavera vuole però provare a ritagliarsi il proprio spazio e lasciare un segno, puntando a una stagione ricca di soddisfazioni.

La società ha deciso di dare continuità al progetto tecnico, confermando Gutierrez in panchina. Il tecnico ha parlato con fiducia della preparazione svolta e delle sensazioni del gruppo a pochi giorni dal primo impegno ufficiale.

“Siamo pronti, ci stiamo preparando bene, abbiamo iniziato la preparazione con la squadra al completo, abbiamo avuto la fortuna di essere tutti insieme. Cominceremo dalla Coppa Italia sperando di fare subito bene”.

Prima la Coppa Italia, poi il Padova

Il primo appuntamento stagionale è fissato per sabato 22 agosto, quando la Primavera affronterà la Salernitana nel primo turno di Coppa Italia. Un test importante per iniziare a valutare il lavoro svolto durante la preparazione e per mettere minuti nelle gambe in vista dell'avvio del campionato.

Successivamente arriverà anche l'esordio in Primavera 2, con una sfida subito sentita contro il Padova, in programma il 5 settembre. L'obiettivo è partire nel migliore dei modi e costruire, partita dopo partita, una stagione all'altezza delle aspettative.

Gutierrez e i suoi ragazzi sono pronti a cominciare: il conto alla rovescia è ormai terminato e la nuova avventura della Primavera può finalmente entrare nel vivo.