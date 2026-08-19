Jurgen Ekkelenkamp riparte con grande entusiasmo e con un obiettivo ben preciso: continuare a crescere e alzare ulteriormente il proprio livello. Il centrocampista olandese si prepara a vivere la sua terza stagione in Friuli e, durante la presentazione ufficiale della squadra al Parco Moretti, ha potuto respirare ancora una volta tutto l'affetto del pubblico bianconero.

Una cornice speciale, con tanti tifosi presenti per salutare la squadra alla vigilia dell'inizio della nuova stagione. Ekkelenkamp non ha nascosto la propria soddisfazione per una serata vissuta a stretto contatto con l'ambiente.

Ekkelenkamp: “È speciale essere qui con tutti questi tifosi”

Il centrocampista ha raccontato le sue sensazioni dal palco del Parco Moretti, sottolineando quanto sia stato bello condividere questo momento con i sostenitori bianconeri.

“È davvero molto bello essere qui con tutti questi tifosi. È una serata speciale, sono felice di poter vivere questo momento insieme a loro e a tutta la squadra”.

Parole che confermano il forte legame creato dal giocatore con l'ambiente friulano. Dopo due stagioni, Ekkelenkamp è ormai una presenza importante all'interno del gruppo e punta a ritagliarsi un ruolo sempre più centrale anche nel corso della nuova annata.

L'obiettivo è migliorare ancora: più gol e più assist

L'olandese arriva da una stagione positiva anche dal punto di vista personale, caratterizzata da una crescita costante e da una maggiore continuità. Il prossimo obiettivo è chiaro: incidere ancora di più nella metà campo avversaria, aumentando il proprio contributo in termini di gol e assist.

“Spero di riuscire a fare ancora meglio. Voglio segnare più gol e fornire più assist. Penso sia possibile e lavorerò per riuscirci. Siamo pronti per cominciare”.

Determinazione e ambizione non mancano dunque a Ekkelenkamp, che vuole trasformare la crescita mostrata nell'ultima stagione in numeri ancora più importanti. La nuova annata è alle porte e il centrocampista olandese è pronto a ripartire con entusiasmo, lavoro e la voglia di diventare sempre più decisivo.